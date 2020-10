Scontro tra un’automobile e uno scooterone, grave un 39enne

Un impatto violento tra un’automobile e uno scooterone: ad avere la peggio è il centauro di 39 anni, ferito gravemente

Lo scontro contro un’auto

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 di oggi, venerdì, a Vimercate, in via Berchet a poche decine di metri dall’uscita di Moriano della Bananina. Lo scontro ha riguardato un’automobile e uno scooterone: secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, la due ruote guidata da un uomo di 39 anni viaggiava da Burago verso Moriano di Vimercate mentre l’autovettura usciva da via Berchet e aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra per andare a Burago. Lo scontro è stato violento, ma inizialmente le condizioni dei feriti non parevano gravi tanto che l’allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre agli agenti, sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Con il passare dei minuti, però, le condizioni del motociclista, residente a Vimercate, sono peggiorate e l’intervento è stato portato in codice rosso: non è in pericolo di vita, ma ha riportato la frattura a una gamba e verrà portato al San Gerardo. Sotto shock la conducente dell’autovettura, una donna di 48 anni, per la quale si è reso necessario l’intervento di un’altra ambulanza: al momento è stata immobilizzata per il colpo subito.

