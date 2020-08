Scuole e referendum: a Caponago si vota in via Roma. La scuola non chiuderà 

Riapertura delle scuole e referendum: a Caponago le operazioni di voto si spostano in via Roma. A comunicarlo è stato il sindaco Monica Buzzini, nella giornata di ieri, martedì 25 agosto.

Le operazioni di voto previste in occasione del referendum del 20 e 21 settembre, a Caponago, non si terranno nella scuola Primaria di via De Gasperi, ma si sposteranno temporaneamente in via Roma, presso la sede del Palazzo Comunale. Lo ha comunicato il sindaco, Monica Buzzini.

Vi avevo accennato che, data la problematica Covid19 e la riapertura il 14 settembre e a seguire la chiusura delle scuole per il referendum del 20 e 21 settembre, avevo inoltrato la richiesta di spostare, temporaneamente e per questa occasione, la sede nel Palazzo Comunale in Via Roma le operazioni di voto Dopo i sopralluoghi e le verifiche delle Forze dell’Ordine abbiamo avuto l’accettazione della domanda. La Scuola non dovrà chiudere! È uno sforzo che facciamo volentieri per gli alunni e le loro famiglie già tanto provati nei mesi di chiusura. Prepareremo tutta la comunicazione necessaria. Grazie alla Prefettura e ai nostri uffici per questo ulteriore impegno a favore della Comunità.

Installati i dispencer di disinfettante

Il primo cittadino ha inoltre dato alcuni aggiornamenti relativamente alle attività di manutenzione che, proprio in questi giorni, sono in corso a scuola in vista dell’imminente ripartenza dell’attività didattica. Si tratta anche di adeguamenti di sicurezza contro la diffusione dei contagi da Coronavirus . Oggi, ad esempio, sono stati posizionati i dispencer di disinfettante fuori da ogni aula.

(foto dalla pagina del sindaco di Caponago, Monica Buzzini)