È partito il rinnovo dei cestini stradali a Seregno. Il Comune e Gelsia Ambiente hanno avviato la sostituzione progressiva di oltre 500 contenitori presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di completare l’intervento in circa dodici settimane.

Seregno rinnova i cestini stradali: in arrivo oltre 500 contenitori a “bocca stretta”

Restano esclusi il centro storico, dove recentemente il Comune ha installato dei cestini di pregio nell’ambito della generale riqualificazione dell’arredo del Distretto Urbano del Commercio, e l’area Ceredo – Santa Valeria, dove il progetto era già stato realizzato nel 2025 in fase sperimentale. Le collocazioni sono state condivise con i Comitati di Quartiere, che hanno dato importanti indicazioni di dettaglio sulle situazioni più sensibili ed attenzionate.

La nuova struttura

La principale novità riguarda la struttura dei nuovi cestini, dotati di un’apertura ristretta studiata per accogliere esclusivamente piccoli rifiuti da passeggio – come scontrini, involucri e mozziconi – e impedire fisicamente l’inserimento di sacchi domestici o lo spargimento dei rifiuti da parte della fauna.

Una soluzione tecnica semplice, condivisa dall’Amministrazione comunale e da Gelsia Ambiente (società del perimetro AEB, Gruppo A2A), pensata per migliorare il decoro urbano e la qualità della raccolta.

Raccolta differenziata e servizi

A Seregno la raccolta differenziata si attesta oggi al 78%, quattro punti sopra la media regionale: un risultato costruito nel tempo grazie a un insieme di azioni messe in campo da Gelsia Ambiente, tra cui il sacco con tag RFID, le campagne di sensibilizzazione, le attività educative nelle scuole ed in altre realtà cittadine, la nuova guida multilingua, il rafforzamento dei controlli sul territorio attraverso l’ispettore ecologico e la videosorveglianza dedicata.

Il nuovo intervento sui cestini si inserisce in questo percorso come ulteriore elemento infrastrutturale.

Mappatura e distribuzione

Prima dell’avvio dei lavori, il Comune di Seregno, in collaborazione con Gelsia Ambiente, ha effettuato un censimento dell’intera rete esistente, ridefinendo il posizionamento dei contenitori per garantire una distribuzione più omogenea sul territorio.

Il nuovo piano prevede che non si debbano di regola percorrere più di 150 metri per raggiungere il cestino più vicino con una razionalizzazione dei punti più critici e nuove collocazioni calibrate sui reali flussi pedonali. L’intervento riguarda una città di oltre 45mila abitanti e risponde alle esigenze quotidiane di residenti e di quanti transitano in città per studio, lavoro, acquisti, tempo libero o altro.

Le parole dell’assessore

“Il cambio dei cestini cittadini è un tassello importante – ha detto l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Seregno Bruno Sforna – per garantire una città sempre più pulita, sia il modello scelto sia la collocazione sono frutto di uno studio rivolto non alla mera sostituzione ma ad un approccio complessivo della città volto a garantire la presenza dei cestini dove ve ne era richiesta eliminando ridondanze non necessarie. Un ringraziamento oltre a Gelsia Ambiente partner in questo cambiamento, va agli uffici comunali ed ai comitati di quartiere con i quali abbiamo avuto un fruttuoso dialogo per la condivisione di alcune scelte fatte”.

Il quadro ambientale