Simpatiche Zampette, ecco tutte le foto dei nostri “amici” in gara

Continuano le iscrizioni alle «Simpatiche Zampette», la gara dell’estate organizzata dal Giornale di Seregno e dal Giornale di Desio, tanto attesa dai padroni e dai loro amici a quattro zampe, e non solo. Con le foto c’è anche il coupon con cui dare la preferenza al vostro amico animale. Li potete trovare fino al 22 settembre (ultimo tagliando). Non bisogna perdere tempo anche perché non ci saranno dei premi per chi si aggiudicherà la gara e per chi riuscirà a piazzarsi nelle prime posizioni, ma anche premi settimanali. Poi, come da tradizione, la festa con premiazione finale (la location verrà definita e comunicata).

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti gli animali da compagnia, non solo quindi cani e gatti. Per farlo basta collegarsi al portale www.simpatichezampette.it e inserire la foto e tutti i dati richiesti. In alternativa è possibile procedere con l’iscrizione inviando i dati personali, i dati dell’animale e una foto (possibilmente con l’animale e il padrone insieme) all’indirizzo e-mail redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it. Ma c’è anche una terza possibilità: inviate un messaggio Whatsapp al numero 350.5190287 con gli stessi dati richiesti per l’invio via e-mail.

Come e dove si vota

Come detto fino al 22 settembre ogni martedì sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio troverete un coupon da ritagliare (sono previsti anche tagliandi multipunto, martedì 28 luglio troverete il tagliando da 5 punti), compilare e recapitare alla nostra redazione, a Seregno, in via Appiani 43. Il coupon può essere imbucato nell’urna che trovate nei seguenti punti: a Cesano Maderno: Edicola di via Molino Arese 23/C (Molinello) e Torrefazione Mariani di via Dante Alighieri 5; a Desio: Bar Centrale in piazza Conciliazione, a Nova: edicola di piazza Marconi; a Limbiate: Holly Bar, corso Como 18 e Varedo: Edicola Chioccini Armando, via Umberto I, 92.

I premi finali

Al termine dell’iniziativa i vincitori e chi si piazzerà nelle prime posizioni riceverà dei bellissimi premi. Beverly Dogs di Burago di Molgora mette a disposizione premi dal primo al decimo classificato e ogni settimana buoni per Pensione, Fisioterapia e Osteopatia, Piscina ed Educazione di base. Ogni settimana, poi, ci sarà la possibilità di raccontare la storia del proprio animale, in modo dettagliato.

