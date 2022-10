Tutto è nato da una richiesta avanzata da Sofia, alunna della scuola secondaria di primo grado “Luini”, al Sindaco Lisa Mandelli e al consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi: “E’ possibile spegnere le luci per vedere come è il cielo e per ammirare le stelle?”.

Sofia scrive al sindaco "Potete spegnere le luci per vedere le stelle?". Sarà accontentata

Una richiesta poi formalizzata dall’Istituto Comprensivo “Lina Mandelli” e avallata dall’Amministrazione Comunale che ha dato il proprio benestare ad un’iniziativa che lunedì 7 novembre darà a studenti e genitori la possibilità di ammirare la volta celeste in un modo davvero esclusivo.

Il 7 novembre tutti con il naso all'insù

L’appuntamento per gli alunni delle classi terze della Luini sarà per le ore 20 nel parcheggio del Centro sportivo comunale: qui, ad attenderli, ci saranno i volontari degli Astrofili della Sezione di Villasanta che, contando sul temporaneo spegnimento dell’illuminazione pubblica, potranno raccontare quel che si vedrà con il naso all’insù.

Una straordinaria lezione a cielo aperto che – contando sul bel tempo – darà la possibilità di scoprire e di vedere le stelle, le costellazioni ed i pianeti, imparando ad osservare il cielo e i corpi celesti visibili nel periodo autunnale.

Un evento nato da un'idea suggestiva di una bimba

“La bellezza di questa iniziativa è che nasce da un’idea suggestiva avuta da una alunna, la quale mi ha scritto una lettera, mossa dalla curiosità di apprendere ciò che ci circonda – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – Come Amministrazione Comunale abbiamo quindi recepito la proposta e lavorato in sinergia con la scuola per organizzare l’evento”.

Per la riuscita dell’iniziativa, è già prevista la collaborazione degli agenti di Polizia Locale e dei Volontari di Protezione Civile. Lo spegnimento dell’illuminazione pubblica riguarderà esclusivamente il parcheggio del Centro sportivo di via Luini e sarà riattivata al termine dell’evento, previsto attorno alle ore 23.