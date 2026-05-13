Stava cercando di forzare l’ingresso di un bar di Seveso, ma purtroppo per lui è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione cittadina che l’hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato.
Stava cercando di forzare l’ingresso di un bar: arrestato
Sono dunque scattate le manette nella serata di venerdì 8 maggio per un 32enne italiano di Seveso, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.
L’intervento dei militari dell’Arma è scattato in seguito alla segnalazione arrivata al 112, che indicava movimenti sospetti vicino al bar. Arrivati sul posto i Carabinieri hanno così sorpreso il 32enne in via San Fermo della Battaglia, mentre era intento a forzare l’ingresso del locale. Alla vista dei militari il 32enne ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato.
L’ipotesi investigativa dei Carabinieri è stata successivamente confermata anche dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno mostrato l’uomo intento a cercare di forzare l’ingresso del bar.
Il sequestro degli attrezzi da scasso
A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un kit completo per l’effrazione composto da una spranga in metallo, un tondino in acciaio e un martelletto frangi-vetro, tutto materiale sottoposto a sequestro.
Come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza, l’arrestato è stato presentato al giudizio direttissimo nella mattinata successiva. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione infrasettimanale alla Polizia Giudiziaria.