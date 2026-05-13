Il 32enne è stato colto in flagranza dai Carabinieri che lo hanno bloccato davanti all'attività di via San Fermo della Battaglia

Stava cercando di forzare l’ingresso di un bar di Seveso, ma purtroppo per lui è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione cittadina che l’hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato.

Stava cercando di forzare l’ingresso di un bar: arrestato

Sono dunque scattate le manette nella serata di venerdì 8 maggio per un 32enne italiano di Seveso, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato in seguito alla segnalazione arrivata al 112, che indicava movimenti sospetti vicino al bar. Arrivati sul posto i Carabinieri hanno così sorpreso il 32enne in via San Fermo della Battaglia, mentre era intento a forzare l’ingresso del locale. Alla vista dei militari il 32enne ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato.

L’ipotesi investigativa dei Carabinieri è stata successivamente confermata anche dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno mostrato l’uomo intento a cercare di forzare l’ingresso del bar.

Il sequestro degli attrezzi da scasso

A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un kit completo per l’effrazione composto da una spranga in metallo, un tondino in acciaio e un martelletto frangi-vetro, tutto materiale sottoposto a sequestro.

Come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza, l’arrestato è stato presentato al giudizio direttissimo nella mattinata successiva. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione infrasettimanale alla Polizia Giudiziaria.