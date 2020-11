Tamponi rapidi, anche a Correzzana un presidio “pit-stop”. Verrà istituito, in collaborazione con lo Studio Medico Correzzana, a partire dai prossimi giorni nel parcheggio del Centro sportivo di via Principale.

Tamponi rapidi a Correzzana

Il territorio del vimercatese si arricchisce di un nuovo punto per i tamponi rapidi. E’ quello di Correzzana, che verrà attivato proprio in questi giorni nel parcheggio antistante il Centro sportivo di via Principale. A darne notizia è l’Amministrazione comunale, che ha ufficializzato la collaborazione con lo Studio Medico Correzzana per garantire un servizio rapido ed efficiente a tutti i cittadini che volessero liberamente e volontariamente sottoporsi a questo screening: il tutto beneficiando di un prezzo calmierato, pari a 40 euro anziché 60.

Come funziona

Questo genere di test antigenico, comunemente chiamato «tampone rapido», viene infatti spesso richiesto, per esempio dai datori di lavoro, a quelle persone che, risultate contatti stretti di casi positivi, non manifestano sintomi e decorsi 14 giorni dal contatto sono autorizzati al rientro in comunità. La modalità di somministrazione sarà quella del «pit-stop», senza bisogno di scendere dall’auto. Per sottoporsi a questo test non occorre la prescrizione medica, ma occorre la prenotazione contattando preventivamente i recapiti dell’ambulatorio che ha sede in via Kennedy 2/D (Tel: 375.6247084). L’esito del tampone rapido viene comunicato in circa 15 minuti e gli utenti che risultano positivi sono successivamente obbligati a contattare il proprio medico di base per dare il via alle procedure della sorveglianza attiva.

Con la prescrizione si va a Besana

Partirà sempre nei prossimi giorni anche la convenzione sottoscritta con il Comune di Besana Brianza per i tamponi rapidi in modalità “drive-through” per coloro che hanno invece una prescrizione del proprio medico di famiglia, poiché sono annoverati tra i contatti di positivi o tra i sintomatici sospetti positivi e quindi monitorati da Ats. Questo servizio sarà erogato presso il Centro Sportivo di Besana Brianza, in frazione Villa Raverio, e avrà un costo di circa 20 euro, proprio perché chi vi si reca è in possesso della prescrizione medica, che stabilisce anche data e fascia orario del test.

TORNA ALLA HOME