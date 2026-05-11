Proseguono i lavori di realizzazione della Tangenziale Nord di Cesano Maderno, promossi e coordinati da Ferrovienord.

Tangenziale Nord di Cesano, da lunedì chiude il passaggio a livello di via Como

A partire da lunedì 18 maggio, il passaggio a livello di via Como viene chiuso definitivamente per consentire la conclusione delle attività di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Liberazione. Contestualmente, viene aperta ai residenti la nuova viabilità secondaria con le complanari nord e sud che permettono di raggiungere direttamente il centro di Cesano Maderno senza passare da Seveso.

Il collegamento viario lungo l’asse est-ovest a scavalco della ferrovia resta garantito a nord dal passaggio a livello di via Isonzo e a sud dal sottopassaggio di via Alessandro Volta. La conclusione dei lavori con l’apertura del sottopasso veicolare e ciclopedonale di via Liberazione è prevista in estate.

Nel frattempo si sono concluse le attività di realizzazione dei conci della nuova galleria del sottopasso stradale e sono in corso di completamento le rampe di accesso sia sul lato est, sia sul lato ovest. Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale, le strutture e il manufatto di attraversamento della linea ferroviaria sono stati completati e sono ora in fase di ultimazione le opere impiantistiche e di smaltimento delle acque meteoriche.

Grazie alla chiusura del passaggio a livello di via Como, si potranno completare le rampe di accesso dal lato est. La nuova viabilità locale secondaria con le complanari che attraversano il nuovo ponte realizzato sul fiume Seveso è stata conclusa e viene aperta dal 18 maggio, permettendo così ai residenti di via Como, via Confalonieri, via Lecco e via Mezzera di collegarsi direttamente al sottopassaggio di Via Volta. Infine, è in corso l’ampliamento del parcheggio di via Sabotino.

Canale di segnalazione e infopoint

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di FERROVIENORD è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di FERROVIENORD. L’Info Point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30.