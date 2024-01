Testimonianze di guerra alla Rsa Pio e Ninetta Gavazzi di Desio

A Desio un progetto degli studenti della scuola secondaria di primo grado Rodari con gli anziani ospiti della Rsa Pio e Ninetta Gavazzi. Li hanno intervistati per raccogliere i racconti di guerra.

"Avevo dieci anni all’inizio della guerra. Da casa nostra vedevamo gli aerei, e quando arrivavano dovevamo metterci velocemente al riparo. Durante Capodanno 1944 ero fuori con alcuni amici per festeggiare, e all’improvviso suonò l’allarme. Ci infilammo subito in un sottopasso e aspettammo la fine del bombardamento".

Antonio, Celide, Lucia, Rosalina, Marisa Eleonora, Giuditta, Santina, Luciana, Mariarosa, Dea, Tosca ed Ernestina hanno quindi deciso di condividere le proprie storie con gli studenti, che nei giorni precedenti avevano preparato in classe alcune domande.

"Non sapevamo niente di preciso, ma vedevamo i carri piombati passare – ha raccontato Antonio – Ricordo che dalle fessure dei mezzi i deportati lanciavano dei bigliettini, nella speranza che qualcuno li leggesse".

"Noi eravamo piccoli, non capivamo cosa succedeva – ha risposto Mariarosa dopo che i ragazzi hanno chiesto se fossero a conoscenza delle deportazioni degli ebrei – Mi è rimasto impresso che da un giorno all’altro sono spariti tutti dalle scuole, e nessuno ci ha dato una spiegazione".

"Durante la guerra mio fratello è stato catturato dai tedeschi – ha affermato Marisa – Lo hanno portato fino in Germania, perché non voleva essere più soldato e aveva tentato di scappare. È riuscito ad arrivare fino a Bologna, e poi lo hanno fermato e deportato".

I racconti sono stati raccolti e registrati dai ragazzi.

"Abbiamo intenzione di partecipare a due concorsi quest’anno: il concorso Partigiani di Desio e il concorso indetto dall’associazione Mutilati di Guerra di Milano – ha spiegato la professoressa Collotta – Il primo è incentrato sulla figura del partigiano, mentre il secondo sulla tematica della guerra in generale. I ragazzi dovranno proporre un prodotto multimediale, in particolare nel secondo caso concentrandosi su un personaggio storico, e tutti i partecipanti verranno poi invitati a Milano per assistere alla premiazione".