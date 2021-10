Torna l'attesissima Fiera di San Martino

biassono

Dopo lo stop di un anno torna la tradizionale sagra che si farà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre.

Quest'anno ritorna l'attesissima e tradizionale fiera di San Martino, sabato 13 e domenica 14 novembre, in largo Pontida, piazza Italia, centro storico, oratorio San Luigi e Cà de Bossi.

San Martino si farà

Dopo lo stop sofferto dello scorso anno, a causa della pandemia, quest'anno torna la storica sagra di lunga data organizzata dall'associazione Fiera San Martino con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Biassono. Prima d'ora la sagra non era mai stata interrotta , dal lontano 1968. La fiera rappresenta uno dei momenti più significativi della vita sociale ed economica della comunità biassonese. In quest'occasione si festeggia anche il patrono della comunità, San Martino. La fiera aveva tradizioni secolari, almeno dal IX-X secolo e si poneva tra le più importanti tra le sagre della zona. Inizialmente era anche l'occasione per permettere l'incontro tra gli allevatori e i commercianti di bestiame di una vasta zona con esposizione di materiali agricoli e del bestiame.

Un po' di storia

La crisi delle attività agricole degli anni Cinquanta e Sessanta, unita a una crisi generale dei valori della società contadina di Biassono, portò a un progressivo spegnersi dell’iniziativa che si interruppe nel 1967-1968, per poi riprendere con la necessità di recuperare anche le tradizionali occasioni di incontro e diventare così un centro e luogo di raccolta di tutti gli animali con un richiamo di molte persone anche dal circondario. Di anno in anno si è sempre più arricchita sino ad oggi, grazie anche all’impegno del gruppo agricoltori della Fiera di San Martino, delle associazioni e di tanti volontari.

Il programma di sabato

Sabato dalle 10 alle 18 all'oratorio San Luigi (via Verri) e in largo Pontida distribuzione di cassoeula e buseca d'asporto su prenotazione entro mercoledì 10 novembre scegliendo tra le seguenti alternative: mandando un'email all'indirizzo associazionefierasanmartino@gmail.com, seguendo il link di prenotazione sulla pagina Facebook Associazione Fiera di San Martino o recandosi presso l'edicola Galbiati di via San Martino. Dalle 14 alle 18 in largo Pontida sono invitati tutti i bambini per "La vecchia fattoria di Pontoglio", mostra zootecnica e mestieri di una volta. Ci sarà anche il mercato agro-alimentare, il battesimo della sella a cura dell'associazione sportiva dilettantistica Horses Team del Parco, la sgranatura del "furmenton" con trebbia d'epoca. E' prevista cucina con panini e patatine. Dalle 15 alle 19 apertura del Museo Civico Carlo Verri dedicato alla cultura del mondo agricolo. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, nella Cappella San Francesco, in chiesa parrocchiale, si potrà visitare la mostra di pittura "San Martino e la carità - Opere d'arte contemporanea" a cura dei Pittori Biassonesi (aperta anche nei giorni 6-7-11 novembre).

Gli eventi di domenica

Dalle 10 alle 18 all'oratorio San Luigi (via Verri) e in largo Pontida distribuzione di cassoeula e buseca (come sopra). Dalle 9 alle 18 in largo Pontida "La vecchia fattoria di Pontoglio", mostra zootecnica e mestieri di una volta, mercato agro-alimentare con esposizione di macchine agricole e cucina a base di panini e patatine. Dalle 9 alle 18 in piazza Italia incontro con le associazioni del territorio. In chiesa apertura della mostra di pittura. Dalle 9 alle 18 nei giardini di Villa Verri battesimo della sella. Dalle 15 alle 19 apertura del Museo Civico Carlo Verri dedicato alla cultura del mondo agricolo. Alle 9.45 in piazza San Francesco ritrovo della banda musicale di Biassono e delle Majorettes del Buon Umore. Alle 10 in largo Pontida inaugurazione della Fiera di San Martino da parte delle autorità civili e religiose. Dalle 9 alle 19, in sala Consiliare, si potrà visitare la mostra "Bonsai" organizzata dall'associazione Brianza Bonsai. Dalle 9 alle 19, in Cà de Bossi, mostra "Nel regno del serpente" a cura dell'associazione Green Centro Natura. Alle 18 in largo Pontida chiusura della Fiera di San Martino.

