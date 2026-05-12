L'iniziativa di sensibilizzazione e inclusione promossa da Corte Crivelli, il centro diurno gestito dalla Cooperativa Sociale Aeris

Passeggiando tra i parchi e i sentieri verdi di Vimercate, negli ultimi giorni qualcuno potrebbe aver notato qualcosa di insolito: piccoli sassi dipinti a mano, colorati, allegri, lasciati tra l’erba o accanto a una panchina. Non sono lì per caso.

Tra i parchi e i sentieri spuntano i “Sassi del Sorriso”

Dietro ciascuno di quei sassi c’è una storia fatta di mani, sorrisi, creatività e desiderio di entrare in relazione con la città. Sono infatti i “Sassi del Sorriso”, un progetto nato all’interno di Corte Crivelli, il centro diurno gestito dalla Cooperativa Sociale Aeris, dedicato alle persone anziane.

Nel laboratorio creativo di Corte Crivelli, i partecipanti al progetto hanno trasformato semplici pietre in piccoli messaggi da lasciare alla città. Colori, parole gentili, disegni e simboli diversi rendono ogni sasso unico e riconoscibile.

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare una connessione semplice e spontanea con chi attraversa i parchi cittadini: un invito a fermarsi, osservare e lasciarsi sorprendere da un gesto inatteso.

“Ogni sasso porta con sé un pezzo di chi lo ha dipinto – racconta il team di Corte Crivelli – Per le persone coinvolte nel progetto sapere che qualcuno si fermerà, lo raccoglierà e magari sorriderà, significa sentirsi parte viva della comunità”.

Piccoli incontri lungo il cammino

Il progetto non si ferma al ritrovamento del sasso. Chiunque ne incontri uno è invitato a partecipare alla sua storia: basta scattare una foto, condividerla sui social taggando Aeris Cooperativa Sociale e il Comune di Vimercate, utilizzando l’hashtag #SassiDelSorrisoVimercate.

A volte compaiono accanto a una panchina, altre tra l’erba o lungo un sentiero. Piccoli dettagli colorati che si lasciano scoprire senza annunciarsi, entrando silenziosamente nelle passeggiate quotidiane e nello sguardo di chi attraversa i parchi della città.

Le fotografie condivise sui social contribuiranno così a raccontare il percorso spontaneo dei sassi attraverso la città e le persone che li incontreranno lungo il cammino. Chi trova il sasso può scegliere di conservarlo come ricordo oppure lasciarlo in un altro luogo, permettendogli di continuare il suo viaggio e raggiungere nuove persone.

Un progetto che unisce generazioni e territorio

Il progetto prende forma all’interno di Corte Crivelli, il centro diurno comunale gestito dalla Cooperativa Sociale Aeris, e nasce dal desiderio di lasciare nella città piccoli segni di presenza, creatività e relazione.

Con i “Sassi del Sorriso”, il laboratorio del centro si apre simbolicamente verso l’esterno, attraversando i parchi e gli spazi quotidiani di Vimercate attraverso oggetti semplici, capaci di creare connessioni inattese. Perché a volte sono proprio le cose più piccole a lasciare il segno.