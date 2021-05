Tre clandestini minorenni trovati nascosti a bordo di un camion. L’incredibile rinvenimento è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 26 maggio 2021, sul territorio di Caponago lungo l’autostrada Milano-Venezia.

Tre clandestini minorenni trovati nascosti a bordo di un camion

Incredibile a Caponago: tre minori non accompagnati irregolari sono stati rinvenuti a bordo di un mezzo pesante presso l’area di servizio “Brianza Nord” dell’autostrada A4 Milano-Venezia, proprio nel territorio del piccolo Comune. Che dunque, come prevede la normativa, è stato interpellato per farsi carico dei tre ragazzi e trovare loro una sistemazione sicura. A darne notizia è il sindaco Monica Buzzini.

“Ricevo ora la notizia di 3 minori non accompagnati irregolari rinvenuti su un mezzo pesante presso l’Area Servizio Brianza Nord della A4 MI-VE su territorio di Caponago. Ringrazio il personale delle Politiche Sociali per l’immediato riscontro a trovare collocazione e sostentamento per questi 3 ragazzi. Ovviamente i Comuni piccolo come il nostro sono sempre in estrema difficoltà per struttura e risorse, ma la professionalità dei dipendenti di Caponago sempre al top. Grazie”

Un drammatico precedente