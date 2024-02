Tre podi completi in diverse categorie per gli arcieri di Besana

Tre podi completi in tre diverse categorie per gli arcieri della Polispostiva Besanese che nel fine settimana hanno preso parte all'“VII 18 m indoor Città di Oggiono”.

Primo podio completo AF per gli atleti di Besana Durante Anna, Ormenese Greta e Sala Sabrina, rispettivamente con 502, 496 e 482 punti che conquistano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1480 punti.

Il secondo podio completo è quello dei RM: Arosio Alessandro, Sinigaglia Simone e Casiraghi Matteo, rispettivamente con 465, 445 e 278 punti, conquistano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1188 punti.

Il terzo podio completo è quello delle RF: Spinelli Maristella, Mariani Lisa e Bellani Ludovica (che migliora anche il suo record personale), rispettivamente con 385, 382 e 339 punti, conquistano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1106 punti.

I risultati da podio non finiscono qui: primo posto JF per Agrati Camilla con 515 punti, secondo posto MM per Maggioni Giulio con 545 punti, terzo posto SM per Cassetti Stefano con 521 punti e terzo posto SF per Patri Sara con 522 punti. Secondo e terzo posto JM per Bugatti Federico e Sinigaglia Francesco rispettivamente con 522 e 518 punti.

Da segnalare anche i podi di squadra: con Pedoto Pietro guadagnano il primo posto di squadra per la categoria con 1541 punti. Primo posto di squadra SM anche per Cassetti S., Frison M. e Madeo A. con 1532 punti. Infine primo posto di squadra MM per Maggioni G., Frison M. e Conti F. con 1595 punti.

