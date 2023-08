Trovato un cadavere nelle cantine dell'ospedale di Seregno. L'allarme ai Carabinieri risale al tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 agosto. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un 70enne domiciliato a Cesano Maderno, probabilmente un senzatetto. Gli inquirenti escluderebbero una morte violenta.

Trovato morto all'ospedale, si tratterebbe di un senzatetto

La chiamata dall'ospedale martedì, intorno alle 18.30 ha immediatamente mobilitato i Carabinieri, che si sono portati in via Trabattoni. Sul posto anche gli uomini della Scientifica, oltre al medico legale, per i rilievi e le indagini. Dalle prime ipotesi il 70enne, che aveva probabilmente trovato rifugio nei sotterranei del presidio seregnese, sarebbe deceduto per cause naturali. Resta da capire anche a quando risale la morte, dal momento che il cadavere era già in stato di decomposizione, complice il caldo di questi giorni.

Nel tardo pomeriggio di martedì la terribile scoperta

Il corpo senza vita è stato trovato nell'area al di sotto degli spazi in cui si trovano gli sportelli per le prenotazioni della Radiologia. Ad accorgersene sarebbe stata l'incaricata delle pulizie, a cui era stato segnalato un odore proveniente dalla zona delle cantine. Martedì la terribile scoperta e l'intervento dei Carabinieri. Il 70nne potrebbe essere lo stesso più volte avvistato nei mesi scorsi in ospedale dove cercava rifugio. Probabilmente ha trovato refrigerio nei locali sotterranei ed è stato colto da un malore che gli è stato fatale. La sua presenza nei reparti dell'ospedale era già stata segnalata a marzo.