Tutti in forma: l’allenamento è offerto dal Comune

Un esercito armato di scarpe da ginnastica e tappetini si è presentato puntuale al centro sportivo di Briosco. Una cinquantina abbondante di persone – tutte donne, fatta eccezione per un uomo «coraggioso» – ha deciso di rimettersi in forma grazie all’allenamento offerto da Comune e Amici dello sport. La seconda seduta – totalmente gratuita, come quelle che seguiranno – si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì. Ed è stata un successo, proprio come quella della settimana precedente.

In forma con il Comune

C’eravamo anche noi. Autocertificazione compilata e consegnata all’ingresso, il campo da calcio in sintetico si è trasformato in una palestra a cielo aperto, con le distanze di sicurezza rigorosamente rispettate: ogni partecipante si è posizionato all’interno di un quadrato segnata da quattro «cinesini».

A far smaltire un pò delle calorie accumulate durante le settimana di lockdown ci ha pensato Riccardo Civillini, personal trainer professionista di Capriano. Gambe, glutei, addominali: un’ora di allenamento che è volata, anche se questa mattina si è fatta sentire sui muscoli indolenziti. Segno che gli esercizi servono…

L’allenamento continua

«E’ un progetto che coltivavamo da tempo, inserito anche nel nostro programma elettorale. Avremmo voluto farlo partire prima ma il lockdown ci ha frenati», ha spiegato Marco Beretta, consigliere di maggioranza incaricato allo Sport.

Durante le settimana di chiusura un piccolo assaggio era comunque arrivato a distanza, con le lezioni video caricate sulla pagina Facebook «Verbicaro Sindaco», sempre tenute da Civillini. A lui «va il nostro grazie, perché sta dedicando il suo tempo gratuitamente», ha sottolineato Beretta.

Il «summer camp» continuerà tutti i mercoledì fino al 5 agosto, sempre a partire dalle 18,30, sempre al «Pietro Rossini»di Briosco, in via Magellano. E’ possibile iscriversi scrivendo un messaggio o chiamando il telefonico 331-8033485.

Servono scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo, tappetino o telo, acqua e mascherina da indossare fino alla postazione di allenamento.

