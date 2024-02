Tutti in maschera per la sfilata dell'oratorio

Tutti in maschera... o quasi, dal centro all'oratorio. In tanti, grandi e piccoli, stanno partecipando nel pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio, alla sfilata di carnevale organizzata dall'oratorio Padre Clemente Vismara di Agrate Brianza.

Il corteo in maschera dalla piazza all'oratorio

L'appuntamento era in piazza Sant'Eusebio da dove è partita la sfilata aperta dal carro realizzato dai volontari dell'oratorio, con protagonisti gli uccelli, tema scelto dalla diocesi. Il corteo, a cui hanno preso parte anche i sacerdoti della comunità, si è snodato per le vie del centro per poi raggiungere l'oratorio per la grande festa finale.

La sfilata