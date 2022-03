Ubriaco alla guida sbanda, colpisce un palo e carambola contro due auto

Illeso il 24enne di Giussano che era al volante: è stato segnalato in Prefettura.

Ubriaco alla guida sulle strade di Carate Brianza, un giussanese di 24 anni ieri notte ha sbandato, è finito contro un palo della luce e si è schiantato contro due auto in sosta.

Ubriaco alla guida sbanda

La scorsa notte, verso le 2.30, un 24enne di Giussano, al volante di una Hyunday Atos, mentre percorreva via Corteselle di Carate Brianza, giunto all’intersezione con via Grandi ha perso il controllo del proprio veicolo. Ha impattato prima contro un palo in cemento della luce e poi, dopo una carambola, ha terminato la corsa contro altre due autovetture, una Fiat Punto ed una Chevrolet, regolarmente parcheggiate sulla via.

Illeso dopo la carambola

In seguito a una segnalazione pervenuta alla centrale operativa dei Carabinieri di Seregno, una gazzella del Nucleo operativo e radiomobile è subito intervenuta sul luogo dell’incidente. I militari, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute del conducente, rimasto fortunatamente illeso, hanno subito intuito che la causa del sinistro era da attribuirsi all’alta velocità connessa, verosimilmente, alla lentezza dei riflessi alla guida del giussanese.

Il test alcolemico

Un'ipotesi suffragata dal test con etilometro con il quale è stato riscontrato un tasso alcolemico sopra la norma. Il 24enne di Giussano è infatti risultato positivo con 0.80 g/l di alcool nel sangue. Lo stesso, al termine degli accertamenti, è stato segnalato alla Prefettura di Monza per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza.