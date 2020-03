Ucid dona 10 ventilatori all’ospedale di Vimercate. Bel gesto dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti di Monza e Brianza.

Grande successo dell’invito rivolto dal presidente Aldo Fumagalli e dal Consiglio Direttivo ai soci della Sezione Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) di Monza e Brianza.

In pochissimi giorni, grazie anche a tanti soci già impegnati in altre donazioni o aiuti, sono stati raccolti o promessi contributi per 60.000 euro che hanno permesso l’immediata fornitura di 10 ventilatori all’ospedale di Vimercate che sta ricevendo pazienti anche da Bergamo e provincia affetti da Covid 19.

Il dottor Paolo Scarpazza (direttore del Reparto Pneumologia) e il dottor Giuseppe Vighi (direttore del Dipartimento Internistico) hanno ricevuto i ventilatori forniti dall’azienda monzese “Sol” sabato pomeriggio 21 marzo e li hanno immediatamente utilizzati per i pazienti.

“Ucid Monza e Brianza – sottolineano i promotori dell’iniziativa – con donne e uomini impegnati nella società, nel mondo economico, finanziario e nella famiglia, è tuttora impegnata nella ricerca di iniziative concrete di solidarietà in modo da poter soddisfare l’obiettivo del Bene comune, focus della Dottrina sociale della Chiesa a cui si ispira l’attività dell’Ucid”.

Il dono dei dieci ventilatori da parte di Ucid Monza e Brianza all’ospedale vimercatese si aggiunge alle tante iniziative benefiche e nel segno della solidarietà che stanno caratterizzando la Brianza nell’affrontare l’emergenza coronavirus.

