Un 35enne soccorso per intossicazione etilica SIRENE DI NOTTE

Due interventi di soccorso nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 15 maggio. Ambulanza a Monza per un’intossicazione etilica e a Nova Milanese per un malore in strada.

Malore in strada a Nova

Nel dettaglio poco prima dell’una i volontari della Croce Bianca di Seveso sono intervenuti a Nova Milanese, in piazza D’acquisto, per una donna di 49 anni che ha accusato un malore in strada. Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio. La donna è stata visitata sul posto e poi trasportata all’ospedale di Desio in codice verde.

Intossicazione etilica a Monza

Poco dopo l’una invece i volontari della Croce rossa di Monza Brianza sono intervenuti a Monza, in via Arosio, per un 35enne. L’uomo si sarebbe sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente dopo gli accertamenti dei sanitari le sue condizioni sono risultate buone ma è stato comunque trasportato all’Ospedale San Gerardo in codice verde per ulteriori accertamenti.

TORNA ALLA HOME