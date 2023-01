Un distretto per sostenere imprese e commercianti nello sviluppo delle attività

Il distretto del Commercio tra i Comuni di Bernareggio, Ronco Briantino, Sulbiate e Aicurzio, è stato presentato ufficialmente ai cittadini e agli operatori economici nella serata di mercoledì 18 gennaio nell'Auditorium Europa a Bernareggio.

Gli obiettivi del distretto

A spiegare le opportunità che offre questa iniziativa è stato il sindaco Andrea Esposito e l'ideatrice del progetto, nonché assessore alle Attività produttive e al Commercio, Angelina Marcella. L'obiettivo principale sarà quello di valorizzare il territorio, sostenere il tessuto commerciale e rilanciare i consumi contro gli spettri della crisi. Si chiamerà proprio "Le vie dei Gelsi", simbolo di rievocazione della vita contadina di questi territori, che prima dell'industrializzazione li contraddistingueva dagli altri paesi per via del verde e delle coltivazioni che li caratterizzava. E che ancora oggi, anche se non più come una volta, è molto presente.

Tante iniziative in campo

L'intenzione è quindi quella di unire questi quattro Comuni (capofila Bernareggio), intorno al tema delle attività imprenditoriali e commerciali.

"Il distretto del Commercio non è un'entità o una questione burocratica - ha spiegato il sindaco Esposito - Bensì è la costituzione di coordinamento che mette insieme una serie di iniziative per recuperare fondi a favore della valorizzazione delle attività presenti e della popolazione che abita queste aree. La sfida sarà quella di attivare questo coordinamento in grado di produrre valore aggiunto e aiuti per recuperare i fondi"

Fondi, come diceva bene il sindaco, che arriveranno principalmente da Regione Lombardia e che verranno erogati attraverso bandi rivolti ai distretti del Commercio presenti sul territorio.

I prossimi passi

Il primo gradino da salire è la presentazione pubblica. Infatti oltre alla serata organizzata a Bernareggio e Aicurzio (ieri sera, giovedì 19 gennaio), ne seguiranno a Ronco Briantino, il 24 gennaio e a Sulbiate il 27 gennaio. Il secondo step sarà proprio quello di migliorare l'attrattività del sistema commerciale del Distretto, creando le condizioni per richiamare un numero maggiore di clienti. A seguire il terzo, che si prefigge come obiettivo quello di sostenere la competitività, l'innovazione e la transizione digitale delle imprese favorendo, inoltre, l'acquisizione di competenze e l'adozione di nuove tecnologie. Infine, il quarto ed ultimo step, in cui è prevista la promozione di eventi integrato di animazione a livello sovracomunale, sarà proprio un trampolino di lancio per la riuscita del progetto.

"Nulla in meno rispetto ad altri"

Chi punta molto su questo percorso è l'assessore Marcella:

"Non abbiamo niente in meno di altri comuni o di altre aree presenti nella regione - ha concluso l'assessore - Il distretto vive se il territorio vive e questo piano ha proprio la voglia di far vivere il territorio, le amministrazioni e soprattutto i cittadini."

Insomma, una vera e propria opportunità per i quattro "Gelsi", che darebbe una serie di vantaggi e potenzialità assolutamente non indifferenti.