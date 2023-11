Un muro di mani rosse contro la violenza sulle donne

Decine di mani rosse per gridare il proprio "no" alla violenza sulle donne. Grande partecipazione, sabato pomeriggio, al flashmob organizzato dall’associazione "Calamita" e dall’Amministrazione comunale all’interno dei giardini pubblici di Camparada.

Un muro di mani rosse

Proprio qui, sulla casetta del campo da basket, è stata dedicata una parete sulla quale ogni donna, uomo e bambino ha potuto lasciare l’impronta della propria mano colorata di rosso, a testimonianza di una comunità che si schiera al fianco di tutte le donne ripudiando ogni forma di violenza.

Grande partecipazione

Al momento simbolico, ma di grande valenza e importanza, hanno partecipato molte famiglie e ovviamente tante donne: tra loro anche il sindaco Mariangela Beretta e l’assessore Evi Artesani.

"Mani che rappresentano tutte quelle donne che in quest’anno e nella vita sono state uccise da un uomo - spiegano le referenti dell’iniziativa - Sotto ogni mano è stato scritto il nome di una donna che nel 2023 è stata uccisa. Le impronte sono state realizzate dal basso verso la parte alta del muro, come a indicare la libertà che non hanno mai avuto o che è stata loro tolta".

"Il volo delle farfalle"

In serata, nella sala consiliare del Municipio, è invece andato in scena lo spettacolo "Il volo della farfalle" organizzato da Cronoteca, sempre in collaborazione con il Comune. Un inno alla libertà delle donne che ha fatto registrare il tutto esaurito grazie a una foltissima partecipazione di pubblico.