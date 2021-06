Un "pronto intervento" per le biciclette dei belluschesi. L'Amministrazione ha installato una postazione gratuita dedicata alla manutenzione dei mezzi a due ruote.

Posizionata all'inizio del sentiero delle Moiacche

Una postazione pubblica dedicata alla manutenzione delle biciclette. Una zona di "pronto intervento" pensata per tutti i ciclisti che si trovano improvvisamente a dover affrontare problematiche meccaniche al proprio mezzo di trasporto. Bella iniziativa del Comune di Bellusco, che nei giorni scorsi ha inaugurato ufficialmente la colonna di manutenzione posizionata all'inizio del sentiero delle Moiacche, in via Dolomiti. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione di una "biciclettata" alla scoperta delle fattorie del territorio, "guidata" dall’esperto biker belluschese Emanuele Barbaro. Al suo fianco il sindaco Mauro Colombo, l’assessore all’Ecologia Daniele Misani e oltre cinquanta cittadini, che hanno deciso di prendere parte all’evento approfittando della bella giornata.

"Grazie a tutti per la partecipazione - ha scritto l'Amministrazione comunale - A Emanuele, alla Pro Loco, alla Polizia locale e alle fattorie che ci hanno accolto lungo la biciclettata".

Pronto intervento per piccoli guasti meccanici

La colonnina messa a disposizione dal Comune permetterà di effettuare piccoli interventi sulle biciclette, così da riparare danni accidentali.