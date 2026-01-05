Un’altra centenaria all’Oasi Domenicana

Un’altra ospite dell’Oasi Domenicana di Besana in Brianza ha tagliato il traguardo del secolo di vita: è la centenaria Natalina Coati.

Centenaria all’Oasi Domenicana

Nata il 5 gennaio del 1926 a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, Natalina Coati proviene da una famiglia numerosa, ultima di 10 figli, è la più longeva. Il padre era un agricoltore e la madre casalinga. Natalina ha sempre amato stare a casa. E’ stata un’ottima cuoca, una donna determinata e attiva. Si è sposata a Paullo dove svolgeva il lavoro di custode nella ditta del marito, poi, successivamente come custode a Milano. Ha avuto un solo figlio, Mario, per il quale è sempre stata presente e disponibile. Natalina e il marito si sono trasferiti a Nova Milanese dove la centenaria ha fatto la nonna a tempo pieno. Ha un ammirevole spirito di adattamento, a 55 anni sperimenta le prime ferie con i nipoti, Matteo e Federica. E’ molto legata anche alla nuora Gabriella.

In casa di riposo dal 2018

«Nel 2018 Natalina si rende conto di aver bisogno di aiuto e sostegno nella sua quotidianità e decide in autonomia di venire qui all’Oasi Domenicana – spiega Isadora Vernati, del servizio Animazione della Rsa – Ha mantenuto a lungo la sua determinazione, la volontà di autogestirsi il tempo libero passandone molto con il suo amato cucito, il lavoro a maglia e la cura della sua stanza. Ha sempre partecipato volentieri alle attività proposte e avuto ottimi rapporti con le altre ospiti e il personale. Negli ultimi anni Natalina fatica a partecipare alle attività ma continua ad apprezzare molto le attenzioni personali e le conversazioni a due e non ha mai perso quel piglio deciso, determinato e ironico che la caratterizza. Natalina è anche bisnonna di Tommaso, Niccolò e Azzurra».

I festeggiamenti

Natalina oggi (5 gennaio) festeggerà insieme ai suoi cari, circondata dall’affetto del figlio, della nuora e dei nipoti. La famiglia, così importante per lei, le sarà vicino in un giorno così speciale. “Musica e festeggiamenti anche con la sua grande famiglia allargata, qui all’Oasi Domenicana durante la festa dei compleanni di gennaio insieme a tutte le altre ospiti. Con Natalina l’Oasi Domenicana accoglie ben sette centenarie”.

