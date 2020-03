Va a fuoco il tetto di una villetta, soccorsi in azione

A fuoco il tetto di una villetta a Besana Brianza: sul posto sono in azione due mezzi dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo

L’incendio

L’allarme è scattato intorno alle 18.15 in via Guidino, al confine tra Villa Raverio e Valle Guidino, a poca distanza dal passaggio a livello. A dare l’allarme è stata una residente che si è resa conto che il tetto dei vicini di casa (un’abitazione su due piani) era stato avvolto dal fumo, senza che i proprietari, che si trovavano all’interno, si fossero accorti del pericolo. La chiamata al 112 ha fatto scattare la macchina dei soccorsi e sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale e mezzi dei pompieri di Monza, Seregno e Carate Brianza. L’intervento è ancor in corso, ma il tetto risulta completamente distrutto dal fuoco e i militari hanno bloccato l’accesso alla zona, da via Matteotti in direzione sasso del Guidino. Una persona è stata soccorsa e caricata in ambulanza, ma le sue condizioni non paiono destare preoccupazioni.

