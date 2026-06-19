Approvato dalla Giunta di Vimercate il piano da oltre 180mila euro che metterà mano alle vie Crocefisso, Gorizia, Bergamo nel tratto compreso tra via Tolstoj e via Moriano, Ronchi e la corsia ovest di via Trieste

La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di mercoledì 17 giugno, il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei manti d’usura di alcune strade della zona centro, un piano di opere che consentirà di riqualificare i tratti viari maggiormente ammalorati e di incrementare la sicurezza della circolazione.

Via libera al progetto di riasfaltatura stradale del centro

L’intervento nasce da un’attenta ricognizione dello stato della rete stradale cittadina che ha evidenziato, in diverse vie del centro, un progressivo deterioramento delle pavimentazioni dovuto all’intenso traffico veicolare, agli agenti atmosferici e al naturale invecchiamento dei materiali.

Le strade interessate dai lavori sono via Crocefisso, via Gorizia, via Bergamo nel tratto compreso tra via Tolstoj e via Moriano, via Ronchi e la corsia ovest di via Trieste.

Le criticità rilevate

Le verifiche tecniche hanno rilevato la presenza di fessurazioni, avvallamenti, deformazioni della carreggiata, rappezzi non omogenei e una ridotta aderenza superficiale, condizioni che rendono necessario un intervento di manutenzione straordinaria volto a ripristinare la piena funzionalità delle sedi stradali.

I lavori prevedono la fresatura del manto esistente, la pulizia del piano di posa e la realizzazione di un nuovo tappeto d’usura in conglomerato bituminoso, oltre al completo rifacimento della segnaletica orizzontale interessata dagli interventi.

Gli obiettivi

L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza per automobilisti, ciclisti e motociclisti, aumentare la durabilità delle pavimentazioni e ridurre nel tempo la necessità di ulteriori manutenzioni, garantendo un servizio più efficiente alla collettività.

L’investimento complessivo ammonta a 182.175 euro. La durata prevista del cantiere è di circa 60 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. I lavori saranno programmati nella stagione autunnale.