Ztl in piazza Marconi prorogata fino a primavera. In programma la posa di panchine e fioriere per rendere più gradevole e accogliente il centro storico

Ztl in piazza Marconi prorogata fino a primavera

La Giunta di Nova Milanese ha deciso di mantenere per altri cinque mesi la Zona a traffico limitato in piazza Marconi. La sperimentazione avviata a giugno proseguirà dunque fino al 21 marzo 2021. La modifica viabilistica riguarda il tratto stradale compreso tra l’intersezione con via Roma e tutta via Madonnina con divieto di transito dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 9 del giorno successivo e dalle 19 del sabato alle 9 del lunedì successivo. E’ consentito l’accesso solamente ai mezzi di soccorso, disabili e residenti.

Riqualificazione del centro con nuovo arredo urbano

Contestualmente alla proroga, l’Amministrazione Comunale ha programmato un intervento di riqualificazione della piazza con la posa di nuovo arredo urbano nel mese di dicembre. Nell’area Ztl è prevista anche l’installazione di una telecamere per controllare il varco d’ingresso alla piazza che sostituirà l’attuale transenna