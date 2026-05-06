L'appuntamento promosso da Legambiente si terrà nell'area verde tra Seveso e Meda il 15 e 16 maggio

Si terrà il 15 e 16 maggio al Bosco delle Querce di Seveso e Meda il Festival della Comunità Biodiversa, iniziativa promossa da Legambiente Lombardia nell’ambito del progetto LIFE NatConnect2030, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e comunità locali ai temi della biodiversità, della cura del territorio e della tutela degli equilibri naturali.

Al Bosco delle Querce va in scena il Festival della Comunità Biodiversa

Questa prima edizione 2026 è dedicata agli insetti, specie spesso poco osservate ma essenziali per il funzionamento degli ecosistemi – dall’impollinazione alla fertilità dei suoli, fino al mantenimento degli equilibri naturali.

Il festival si svolgerà in un luogo altamente simbolico: il Bosco delle Querce, nato dalla rinaturalizzazione dell’area colpita dalla nube tossica di diossina del 1976. Nel 2026 ricorrono i cinquant’anni dall’incidente e il Parco celebra anche i 30 anni dalla sua istituzione, oltre a essere stato recentemente insignito del Marchio del Patrimonio Europeo (European Heritage Label, EHL), primo sito designato in Lombardia per il suo valore storico e ambientale.

La partecipazione è gratuita. Alcune attività sono su iscrizione (posti limitati). Per il programma completo è possibile visitare il sito web dedicato, dove sarà inoltre possibile iscriversi alle iniziative.

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