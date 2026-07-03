Aggiornamento positivo sulla bonifica in corso sui terreni dell’ex Lombarda Petroli identificati come lotti B, C, D (estesi per circa 103mila metri quadrati): completato oltre il 90% dell’intervento.

Bonifica ex Lombarda Petroli, lavori oltre il 90%: obiettivo vicino

Si ricorda che l’operazione rientra nel capitolo delle bonifiche dei Siti Orfani di Amministrazioni Locali finanziati tramite il PNRR.

Il piano prevede la bonifica dei terreni superficiali (fino a un metro di profondità) con un importo lavori, per questo capitolo specifico, di circa 1,2 milioni di euro e con un cronoprogramma che fissa la fine lavori entro l’anno in corso.

In questo intervento il Comune di Villasanta agisce in sostituzione del soggetto privato inadempiente e Regione Lombardia agisce come soggetto attuatore, per il tramite della società ARIA Spa, che svolge il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltate.

Lo stato attuale

Il Comune ha ricevuto da ARIA s.p.a. un report di aggiornamento sui lavori che comunica la conclusione degli interventi previsti per la fase 1, ovvero gli scavi e l’asportazione dei terreni superficiali sui lotti B,C e D, con collaudi certificati dopo il contraddittorio con ARPA.

Questo, ad eccezione di una porzione residua pari a circa 2.700 m2 di suolo del lotto D che incide in piccolissima misura rispetto al totale delle superfici oggi bonificate pari appunto a più del 90%.

Un dato sensibilmente al di sopra degli obiettivi del cronoprogramma imposto dal PNRR che chiedevano il 70%.

I terreni profondi

“Per i terreni profondi – precisava ARIA in una comunicazione dello scorso maggio- si escludono già in origine rischi sanitari e ambientali, così come accertato mediante lo specifico monitoraggio delle acque sotterranee e dei vapori interstiziali condotto nel periodo 2024-2025 da ARIA Spa e ARPA”.

Per quanto riguarda la barriera idraulica i lavori, iniziati a febbraio 2026, dovrebbero concludersi entro luglio.

L’attivazione seguirà all’allaccio che dovrà essere completato da e-distribuzione.

Obiettivo: giungere entro un anno dal riavvio alla migliore soluzione d’esercizio secondo i richiami dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia Monza Brianza (ATOmb).

Le parole del vicesindaco

Carlo Sormani, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente: