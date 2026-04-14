Altro che paese inattivo. Sabato 11 aprile Carnate, in provincia di Monza-Brianza, ha risposto con i fatti, trasformando una mattinata qualunque in un’azione concreta di tutela ambientale grazie alla prima pulizia organizzata da Plastic Free Onlus.

Che successo per la pulizia del paese targata “Plastic Free”

A guidare l’iniziativa la referente Elena Boschi, che ha coordinato un gruppo di 28 volontari, tra cui anche due giovanissimi. Una partecipazione significativa, che ha smentito sul campo l’idea di una comunità poco attiva, dimostrando invece voglia di mettersi in gioco e prendersi cura del proprio territorio.

La mattinata si è svolta in un clima di collaborazione e condivisione, con un obiettivo comune: rendere Carnate un luogo più pulito e vivibile.

I dati dei rifiuti raccolti

E i numeri parlano chiaro. Sono stati raccolti 42 sacchetti di rifiuti indifferenziati, 6 sacchetti di vetro, oltre a rifiuti ingombranti come una batteria per auto e un cerchione, per un totale di circa 230 chilogrammi di materiale rimosso. L’iniziativa rappresenta un punto di partenza per Plastic Free a Carnate, ma anche un segnale forte per tutta la comunità: il cambiamento è possibile quando le persone scelgono di partecipare.