L'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo Manzoni hanno celebrato la ricorrenza con la messa a dimora di due ciliegi e con attività di educazione ambientale

Martedì 21 aprile il Parco Gussi di Vimercate ha ospitato un momento di festa e sensibilizzazione ambientale in occasione della Giornata dell’Albero, promossa dall’Istituto Comprensivo Manzoni e dall’Assessorato alla Cura della Città.

Festa dell’albero al Parco Gussi: coinvolti 300 bambini

Più di 300 bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, hanno partecipato all’iniziativa, diventando protagonisti di un gesto concreto di cura per il verde cittadino. Al centro dell’evento la messa a dimora di due ciliegi, messi a disposizione dall’Assessorato alla Cura della Città, che vanno ad arricchire il patrimonio arboreo del parco.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Francesco Cereda, l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio, l’assessore alla Cura delle Persone Riccardo Corti e l’assessora alla Promozione della Città Elena Lah.

Educazione ambientale e coinvolgimento dei giovani

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La giornata ha visto anche la partecipazione del Consorzio CS&L, che cura una parte della manutenzione del verde cittadino. Gli operatori hanno coinvolto i bambini in attività di educazione ambientale, offrendo loro l’occasione per scoprire l’importanza degli alberi e del verde per la salute e la qualità della vita in città.