Grande partecipazione nella giornata di domenica 12 aprile alla Giornata del Verde Pulito. L’appuntamento annuale istituito da Regione Lombardia per sensibilizzare la cittadinanza nel prendersi cura del proprio territorio.

Giornata del Verde Pulito al Parco GruBria, che successo

Sei i Comuni del Parco GruBria che hanno aderito: Cusano Milanino, Desio, Muggiò, Seregno, Varedo e Paderno Dugnano che ha organizzato per sabato 18 aprile. A Seregno l’iniziativa si è conclusa con la messa a dimora di una dozzina di alberi da frutto vicino agli orti pubblici.

Grande partecipazione di famiglie e cittadini, molti dei quali già impegnati tutto l’anno nella raccolta volontaria dei rifiuti. Un grazie a tutti i partecipanti, alle associazioni del territorio, ai Comuni per il supporto organizzativo e agli amministratori locali che hanno contribuito attivamente all’iniziativa.

L’iniziativa diventata una tradizione

Un appuntamento che si rinnova dal 1991, anno di approvazione della L.R. n. 14 che ha istituito la Giornata del Verde Pulito, e che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini. Un’iniziativa che contribuisce a rafforzare la consapevolezza dell’importanza di prendersi cura e tutelare gli spazi verdi di prossimità, oggi riconosciuti come un diritto fondamentale per la comunità.

L’appuntamento è all’anno prossimo, con la Giornata del Verde Pulito 2027.