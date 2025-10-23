Taglio del nastro in via Campagnola a Briosco per la nuova casetta dell’acqua di BrianzAcque. Il chiosco idrico, che si trova all’altezza del civico 60, era entrato in funzione nei primi giorni di agosto. Tuttavia, in accordo con l’Amministrazione Comunale si era deciso di posticipare l’inaugurazione “ufficiale” in autunno.

Inaugurata una nuova casetta dell’acqua

Stamani, quindi, sono intervenuti per un “brindisi” il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, il Vicepresidente, Gilberto Celletti, il Sindaco, Antonio Verbicaro ed altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Si tratta della seconda casetta dell’acqua per Briosco, dopo l’inaugurazione nel 2022 della postazione di via delle Grigne.

Un momento di festa che si è esteso trasferendosi, successivamente, alle scuole primarie dei plessi di Briosco e Capriano. Qui sono stati distribuiti gadget in dono da BrianzAcque per circa 90 alunni. In particolare le borracce, per ribadire un uso consapevole e contro l’utilizzo di plastiche usa e getta.

A Briosco, come per il resto delle casette, per accedere al servizio è necessario munirsi di un’apposita tessera, disponibile al costo di 3 euro presso i totem installati nei Comuni. Il prelievo è gratuito, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sia in versione liscia che frizzante, fredda o a temperatura ambiente. Per incentivare un utilizzo consapevole della risorsa, va ricordato, che è in vigore un limite giornaliero di 12 litri per ciascun utente.

“Ringrazio il Presidente Enrico Boerci, il vice Presidente Gilberto Celletti e tutto lo Staff di BrianzAcque – ha dichiarato il Sindaco Verbicaro – per l’installazione di questa seconda casetta dell’Acqua a Briosco. Si tratta di un servizio di qualità e gratuito molto apprezzato dai residenti. Approfitto per rivolgere un ulteriore sentito ringraziamento a BrianzAcque per la costante attenzione verso il nostro territorio con interventi orientati a risolvere le problematiche connesse anche alla gestione delle eccezionali precipitazioni atmosferiche che si sono registrate sulla nostra Comunità”.