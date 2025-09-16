Dal 18 al 30 settembre

Incrocio tra via Manara e viale Europa, a breve lavori all’impianto semaforico

Al termine dell’intervento tutto l’impianto semaforico sarà attivo h24 per consentire anche in orario notturno la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada

Usmate Velate · 16/09/2025 alle 15:52

Dal 18 al 30 settembre saranno effettuati i lavori di completamento dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Manara e viale Europa a Usmate Velate cominciati lo scorso giugno. In questa fase non verrà modificata la circolazione dei veicoli, mantenendo gli stessi sensi di marcia già in essere.

Verrà inoltre completato l’attraversamento ciclopedonale in via Vittorio Emanuele con il semaforo a chiamata e l’arretramento della linea di arresto. Al termine dell’intervento tutto l’impianto semaforico sarà attivo h24 per consentire anche in orario notturno la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada . Inoltre saranno installati dei rilevatori per
consentire l’immissione dei veicoli di via Manara ai civici 1 e 3 in sicurezza.

«Abbiamo stanziato 13500 euro per questo tipo di intervento – dichiarano il Sindaco Lisa Mandelli e l’Assessore alla Viabilità Luisa Mazzuconi – Un ulteriore segnale per tutelare tutti gli utenti della strada, che per noi resta sempre una priorità. Inoltre è stato ripristinato il sistema a spire di via Cottolengo per una spesa di 7852 euro».

Durante l’anno i diversi interventi degli ammodernamenti agli impianti semaforici del paese hanno avuto un costo complessivo di 54500 euro investiti dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate.

