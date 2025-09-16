Dal 18 al 30 settembre saranno effettuati i lavori di completamento dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Manara e viale Europa a Usmate Velate cominciati lo scorso giugno. In questa fase non verrà modificata la circolazione dei veicoli, mantenendo gli stessi sensi di marcia già in essere.

Incrocio tra via Manara e viale Europa, a breve lavori all’impianto semaforico

Verrà inoltre completato l’attraversamento ciclopedonale in via Vittorio Emanuele con il semaforo a chiamata e l’arretramento della linea di arresto. Al termine dell’intervento tutto l’impianto semaforico sarà attivo h24 per consentire anche in orario notturno la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada . Inoltre saranno installati dei rilevatori per

consentire l’immissione dei veicoli di via Manara ai civici 1 e 3 in sicurezza.

«Abbiamo stanziato 13500 euro per questo tipo di intervento – dichiarano il Sindaco Lisa Mandelli e l’Assessore alla Viabilità Luisa Mazzuconi – Un ulteriore segnale per tutelare tutti gli utenti della strada, che per noi resta sempre una priorità. Inoltre è stato ripristinato il sistema a spire di via Cottolengo per una spesa di 7852 euro».

Durante l’anno i diversi interventi degli ammodernamenti agli impianti semaforici del paese hanno avuto un costo complessivo di 54500 euro investiti dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate.