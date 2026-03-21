Sono da poco entrati in funzione sette nuovi erogatori di acqua di rete in edifici pubblici di Cavenago di Brianza, grazie alla collaborazione tra Comune e BrianzAcque.

Installati sette nuovi erogatori d’acqua in paese

Nel pomeriggio di ieri venerdì, 21 marzo, il Presidente e AD della multiutility dell’acqua brianzola, Enrico Boerci, ha partecipato a una visita sul territorio, dedicata alla presentazione delle nuove installazioni, insieme al sindaco, Giacomo Biffi e all’assessora Michela Rigato.

Nel dettaglio, gli erogatori sono stati collocati al 2° piano del palazzo comunale e nei locali della biblioteca, a servizio della scuola secondaria di primo grado “Ada Negri”, all’interno della palestra delle scuole, alla scuola primaria e presso l’auditorium Gino Bartali del plesso scolastico. La scelta dei punti di installazione mira a favorire l’utilizzo quotidiano dell’acqua di rete, incentivando comportamenti virtuosi e contribuendo alla riduzione della plastica monouso.

La soddisfazione di Brianzacque e Comune

«Investire sull’acqua di rete – ha commentato Boerci – significa rendere concreto, nei luoghi della vita quotidiana, un modello di sostenibilità che parte dai territori e coinvolge le comunità. Interventi come quello realizzato a Cavenago dimostrano come sia possibile unire qualità del servizio, attenzione all’ambiente e benefici diretti per cittadini e scuole. Promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica vuol dire anche rafforzare la fiducia in una risorsa sicura, controllata e accessibile a tutti».

L’Amministrazione di Cavenago ha sottolineato come

«la fornitura gratuita dei sette erogatori rappresenti un intervento concreto che promuove l’utilizzo dell’acqua pubblica e contribuisce a ridurre in modo significativo il consumo di bottigliette di plastica monouso. Dopo l’installazione delle due casette dell’acqua già presenti sul territorio, questa iniziativa rafforza una collaborazione istituzionale virtuosa, capace di tradursi in servizi utili e benefici tangibili per la nostra comunità. Questa collaborazione, consolidatasi nel tempo, rappresenta un percorso condiviso che intendiamo continuare a sviluppare anche in futuro, con nuove iniziative e progetti a favore della sostenibilità ambientale e della qualità dei servizi per i cittadini. Ringraziamo BrianzAcque per la costante attenzione e vicinanza alle esigenze della collettività».

Per comprendere il valore dell’utilizzo dell’acqua a Km0, basti che pensare che lo scorso anno le due casette di Cavenago, di via Campagna e via Manzoni, hanno erogato complessivamente quasi 700mila litri d’acqua, evitando l’immissione in atmosfera di circa 69mila Kg di gas serra e contribuendo ad un risparmio di oltre 55mila euro per il mancato smaltimento di bottigliette.