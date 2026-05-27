La media Manzoni di Vimercate vince CEM Esplora

Si è ufficialmente conclusa la II edizione di CEM Esplora, il concorso-sfida tra le scuole del territorio servito da CEM Ambiente, che ha coinvolto più di 2.275 studenti (600 in più dello scorso anno) delle scuole primarie e secondarie di primo grado e che ha visto anche una scuola di Vimercate tra i vincitori.

Le classi vincitrici sono la 3^A della scuola primaria Falcone e Borsellino di Pantigliate e la classe 1^A della scuola secondaria di primo grado “Manzoni” di Vimercate (già sul podio lo scorso anno).

A loro andrà un premio utile per la didattica: una lavagna interattiva smart per ciascuna classe (o premio di utilità e valore equivalente, su richiesta della scuola), che sarà consegnata direttamente a scuola all’inizio del nuovo anno scolastico 2026/27.

Il concorso ha visto la partecipazione di 132 classi (+ 50 rispetto al 2025), per un totale di 2.275 studenti residenti nei Comuni soci di CEM. I partecipanti si sono cimentati in un’avvincente esplorazione virtuale di ambienti quotidiani (la casa, la scuola, il parco, il centro di raccolta e il supermercato), rispondendo a 60 quiz online sui temi della sostenibilità e della gestione dei rifiuti. Attraverso una modalità basata sulla didattica digitale, l’iniziativa ha affrontato argomenti nodali quali la raccolta differenziata, la riduzione dell’impatto dei consumi quotidiani e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 dell’ONU.

“L’approccio basato sulla gamification di CEM Esplora – commenta Corrado Boccoli, Presidente di CEM Ambiente – si conferma una metodologia efficace per l’apprendimento di tematiche complesse legate alla sostenibilità oltre che gradita da insegnati e studenti. Insegnare attraverso il gioco e l’interazione, infatti, permette ai nostri ragazzi di fare proprie le buone pratiche quotidiane in modo spontaneo. E anche la competizione tra scuole, stimola in modo sano i ragazzi a fare sempre meglio. I miei complimenti a tutti i partecipanti e, in particolare, alle scuole di Pantigliate e Vimercate che hanno vinto l’edizione 2026”.

“Ringraziamo CEM per aver dato l’opportunità agli studenti della scuola primaria e secondaria – commenta Lorenzo Miglioli Sindaco di Pantigliate – di approcciare, attraverso una esperienza di gioco, argomenti importanti come la sostenibilità e la gestione dei rifiuti. La nostra comunità di Pantigliate è contenta di vedere i propri studenti dimostrare interesse e dedizione anche per le tematiche ambientali: i ragazzi sono riusciti a far propri tali concetti, risultando anche vincitori di questo importante e interessante concorso. Complimenti e grazie anche agli insegnanti per il lavoro svolto con le nostre ragazze e i nostri ragazzi”.

“Sono soddisfatto che la classe 1^A della scuola Manzoni di Vimercate si sia confermata sul podio anche in questa seconda edizione di CEM Esplora – ha dichiarato Francesco Cereda, Sindaco della Città di Vimercate. Un risultato che non è frutto del caso: dietro c’è la curiosità e l’impegno di ragazze e ragazzi, e il lavoro prezioso delle loro insegnanti. Come Amministrazione comunale crediamo nell’educazione ambientale come strumento concreto per costruire una comunità più consapevole e responsabile. A loro, e a tutte le 132 classi che hanno partecipato, va il mio più sincero ringraziamento”.