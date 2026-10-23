McDonald’s in campo per l’ambiente a Verano Brianza: oltre 60 kg di rifiuti raccolti

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Un totale di 12 sacchi e materiale ingombrante per oltre 60 kg di rifiuti raccolti da 51 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Verano Brianza la scorsa domenica 4 ottobre, in concomitanza con l’iniziativa “Verano Pulita”. Una giornata – organizzata con il patrocinio del Comune – dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

All’attività di riqualificazione, erano presenti anche Samuele Consonni, Sindaco di Verano Brianza, Matteo Parravicini, Consigliere Comunale con delega all’Ecologia, e Gianluca Cesana, Presidente

della Protezione Civile locale. Hanno preso parte all’iniziativa i dipendenti del ristorante McDonald’s di Verano Brianza in via Comasina 130 insieme a Protezione Civile, Gelsia Ambiente, Cooperativa Sociale Solaris Onlus, Polisportiva Veranese, Pro Loco Veranese e alcuni volontari locali.

Una tradizione che coinvolge il territorio

“La nostra partecipazione a Verano Pulita è ormai una tradizione che si ripete da diversi anni e questa collaborazione è per noi motivo di grandissimo orgoglio” ha dichiarato Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Verano Brianza e di altri ristoranti nelle province di Milano e Monza Brianza.

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime cinque edizioni il coinvolgimento di più di 25mila persone e 500 associazioni locali e la raccolta di oltre 17mila sacchi di rifiuti – equivalenti a più di 60 tonnellate – nelle oltre 600 tappe realizzate, di cui circa la metà patrocinate. Da due anni, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.

McDonald’s e la transizione ecologica

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di

packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne.

L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.