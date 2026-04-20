Pedemontana: via i vincoli urbanistici dai Comuni della Tratta “D-lunga”

I Comuni di Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Carnate, Cornate d’Adda, Mezzago, Sulbiate, facenti parte dei 21 paesi lombardi interessati dal passaggio dell’originaria Tratta D di Pedemontana, potranno ora eliminarla dal loro PGT.

Questo quanto annunciato dagli assessori regionali al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi e alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Maria Terzi. La modifica è arrivata attraverso l’approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia con un adeguamento del Piano Territoriale Regionale.

Questo passaggio, come si legge in una nota di regione, consente dunque di aggiornare gli strumenti di pianificazione alla luce dell’evoluzione progettuale dell’infrastruttura, superando previsioni non più in linea con le esigenze dei territori.

“È una scelta di buonsenso – ha commentato l’assessore Comazzi – che tiene insieme sviluppo infrastrutturale e attenzione alle comunità locali. Abbiamo ascoltato i territori e recepito le loro richieste, superando un tracciato che non era più in linea con le esigenze emerse nel tempo. In questo modo diamo certezza amministrativa agli enti coinvolti e semplifichiamo il quadro pianificatorio, liberando i comuni da vincoli urbanistici non più giustificati e consentendo una programmazione più aderente alla realtà”.

“Il provvedimento approvato – evidenzia invece l’assessore Terzi – recepisce nel Ptr la decadenza dei vincoli che riguardano le aree interessate dalla cosiddetta Tratta D lunga di Pedemontana, come conseguenza dell’approvazione del progetto definitivo della variante alla Tratta D breve. Una notizia significativa sia per i soggetti privati sia per gli Enti locali dei territori coinvolti in provincia di Monza e Brianza e in provincia di Bergamo, i quali potranno tornare a disporre delle proprie aree”.