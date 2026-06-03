D’ora in avanti anche le aziende potranno recarsi alle cinque macchine distributrici presenti sul territorio comunale per ritirare fino a due rotoli di sacchi Multipak in un’unica soluzione, senza vincoli di periodo.

Sacchi Multipak alle utenze non domestiche anche dai distributori automatici

Sono infatti state completate da parte di CEM Ambiente le modifiche software e i test tecnici necessari per estendere il servizio di distribuzione automatica dei sacchi Multipak alle utenze non domestiche con sede a Vimercate.

Il servizio sarà disponibile tutto l’anno e per accedere all’erogazione è sufficiente inserire la CemCard nell’apposito lettore a banda magnetica presente nei totem di distribuzione.

A supporto della nuova funzionalità, gli slot interni dei distributori sono stati ulteriormente ridisegnati per accogliere anche le forniture destinate alle utenze non domestiche, garantendo così una gestione integrata delle consegne sia per i privati cittadini sia per le realtà produttive e commerciali del territorio.

Le cinque postazioni

I 5 distributori automatici (“Un sacco comodo” di CEM Ambiente) sono attivi h24 e si trovano presso l’ingresso della Biblioteca in Piazza Unità d’Italia (accessibile negli orari di apertura); in via Passirano all’esterno della Farmacia Comunale; a Oreno in Via Lodovica, nel parcheggio della scuola Saltini; a Ruginello in Via Don Lualdi, vicino alla Casa dell’Acqua e alla Farmacia Comunale e infine a Velasca in via De Amicis 4/A