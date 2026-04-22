Il ristorante McDonald’s di Verano Brianza ha voluto supportare la Protezione Civile nello svolgimento dell’uscita didattica che si è svolta martedì 21 aprile 2026 presso il Parco della Valle Lambro. La giornata si è svolta grazie alla presenza dei Volontari della Protezione Civile di Verano Brianza e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Studenti alla scoperta del Parco Valle Lambro con Protezione Civile e McDonald’s

Partendo dalla scuola, i 91 alunni partecipanti hanno camminato fino a “Pratone” dove hanno potuto assistere ad una dimostrazione pratica dell’uso di una motopompa, oltre che ascoltare il racconto di tutte le specie di piante e animali che popolano il Parco della Valle del Lambro. Al termine dell’attività, prima del rientro a scuola, i giovani studenti hanno potuto approfittare di una gustosa merenda offerta da McDonald’s.

Fare rete per il territorio

La partecipazione di McDonald’s a questa iniziativa rappresenta sì un bellissimo traguardo, ma anche un punto di partenza per ampliare e intensificare il supporto a realtà che con la loro attività supportano il territorio: fare rete a favore della comunità ospitante è da sempre uno dei principi fondanti dell’attività di McDonald’s.

In apertura di giornata, il sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni, ha dato il benvenuto ai bambini e alle loro insegnanti, ribadendo il suo Grazie alla Protezione Civile per il costante e quotidiano impegno sul territorio.

“Questa è una mattinata speciale e noi di McDonald’s siamo qui per dire grazie. Grazie ai volontari della Protezione Civile, che hanno un superpotere: mettere a disposizione il proprio tempo per gli altri, mettendoci il cuore, cercando di fare la differenza. Oggi siamo qui anche per imparare quanto sia importante mettere a disposizione il proprio tempo per gli altri, che è una delle cose più belle che possiamo fare” ha concluso Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Verano Brianza e di altri ristoranti in provincia di Milano e Monza Brianza.