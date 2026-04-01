Un Parco da vivere insieme

Itinerari a piedi, in bicicletta e in barca, visite guidate ed esperienze di osservazione in notturna per conoscere ambienti naturali, paesaggi e biodiversità del Parco Regionale della Valle del Lambro

Camminare, osservare, conoscere. Torna anche nel 2026 “Dentro il Parco”, il ciclo di iniziative promosso dal Parco Regionale della Valle Lambro per accompagnare cittadini, visitatori, intere famiglie e appassionati alla scoperta del territorio, dei suoi ambienti naturali e del patrimonio storicoculturale.

L’iniziativa

Si tratta di un fitto programma di uscite ed esperienze all’aria aperta per chi ama camminare, osservare la natura e desidera conoscere da vicino l’area protetta, curate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco e da altri esperti. Il calendario si svilupperà dalla primavera all’autunno, alla scoperta di luoghi in numerosi comuni del perimetro del Parco, nelle tre province di Monza, Como e Lecco. Fino a ottobre saranno proposte 26 escursioni, con 15 visite guidate diurne e 11 esperienze serali, in notturna.

Gli appuntamenti permettono di esplorare il Parco con modalità diverse. Le iniziative spaziano dalle visite guidate – a piedi e in bicicletta – dai mini-trekking agli itinerari tra ville e paesaggi rurali, dalle escursioni naturalistiche alle uscite in barca o con pic-nic, offrendo l’occasione di percorrere itinerari lungo il fiume Lambro, nel Parco di Monza (MB) sui laghi di Alserio e Pusiano (CO), tra boschi e aree agricole, con uno sguardo attento alla relazione tra uomo e ambiente. Accanto agli aspetti naturalistici, non mancheranno infatti gli approfondimenti su storia, architettura e paesaggio. Ogni appuntamento è un’opportunità per conoscere meglio la natura e le trasformazioni del territorio, imparando a leggerne i segni e a rispettarne gli equilibri.

Il programma 2026 dedica inoltre ampio spazio al tema della biodiversità, con appuntamenti in notturna, pensati per vivere il Parco e la sua vita al buio in modo diverso: dall’ascolto dei rapaci notturni alle serate dedicate a lucciole e pipistrelli, sono esperienze coinvolgenti, adatte a tutti.

Il commento

«La proposta di “Dentro il Parco” si conferma un progetto centrale nelle attività del settore Educazione Ambientale dell’Ente Parco, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei luoghi e della loro storia, insieme al rispetto e alla tutela degli ecosistemi – ha detto il presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri – Per il 2026 abbiamo potenziato ulteriormente le occasioni di fruizione guidata del territorio del Parco, rispondendo all’interesse crescente dei cittadini e dei visitatori. Ringraziamo per il loro impegno costante le nostre GEV e le diverse realtà del territorio, che contribuiscono a dare vita a un calendario ampio e differenziato, capace di unire divulgazione e svago».

La partecipazione alle iniziative è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Le modalità di iscrizione e le informazioni aggiornate su ogni singola uscita sono disponibili sul sito dell’Ente Parco, alla pagina “Eventi nel Parco”: www.parcovallelambro.it/eventi.

Le uscite

Domenica 12 aprile, ore 9 – Monza In bici nel Parco di Monza. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 30 marzo

Domenica 19 aprile, ore 9 – Alserio. Il lago di Alserio e il bosco della Buerga con picnic a Casin del Lago. Durata 6h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 7 aprile

Domenica 10 maggio, ore 9 – Bosisio Parini. Sul lago di Pusiano col battello, pranzo al sacco e visita naturalistica della collina di Eupilio. Durata 8h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 27 aprile

Domenica 17 maggio, ore 9 – Usmate Velate. Con l’Associazione Colli Briantei, alla scoperta del territorio del PLIS. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 4 maggio

Domenica 24 maggio, ore 9 – Arcore. Villa Borromeo. Il complesso e il parco. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 dell’11 maggio

Domenica 31 maggio, ore 9 – Agliate di Carate Brianza. La Basilica, il Battistero e le Grotte di Realdino. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 18 maggio

Domenica 7 giugno, ore 9 – Briosco. Minitrekking: 12 km fra i comuni di Briosco, Renate, Veduggio con Colzano e Besana B.za, sulle tracce della ferrovia scomparsa e del lago che non c’è più. Durata 5h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 25 maggio

Domenica 14 giugno, ore 9 – Besana Brianza. Villa Rigola-Fossati e il borgo di Rosnigo. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 3 giugno

Domenica 6 settembre, ore 9 – Rogeno. Lago di Pusiano: i sentieri della sponda sud. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 24 agosto

Domenica 13 settembre, ore 9 – Montorfano. Un monte, un lago, un paese e un po’ di storia. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 31 agosto

Domenica 27 settembre, ore 14 – Besana Brianza. Con l’Associazione Amici della Valletta a Monticello, una finestra sulla Brianza: agricoltura, arte, ampi panorami

Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 14 settembre

Domenica 4 ottobre, ore 9 – Fornaci di Inverigo. Gli stagni della Fornacetta, l’antica Fornace Artistica, il Lambro e la Diga di Inverigo. Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 22 settembre

ASCOLTANDO I RAPACI NOTTURNI

Canonica di Triuggio, ore 21. Venerdì 10 aprile. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 30 marzo. Venerdì 24 aprile. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 13 aprile

Parco di Monza, ore 21. Venerdì 8 maggio. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 27 aprile

SERATE CON LE LUCCIOLE

Parco di Monza, ore 21. Venerdì 15, sabato 16 e sabato 23 maggio

Inserite nell’iniziativa regionale BIOBLITZ, ESPLORATORI DI BIODIVERSITÀ

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 4 maggio

Rancate di Triuggio, ore 21. Venerdì 29, sabato 30 maggio e venerdì 5 giugno. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 18 maggio

SERATA CON I PIPISTRELLI

Casatenovo, ore 20. Venerdì 22 maggio. Durata 3h. Iscrizioni dalle ore 9.30 dell’11 maggio