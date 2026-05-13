Oltre 1.800 sacchi raccolti, 53 eventi organizzati in 44 Comuni soci e più di 6 tonnellate di rifiuti recuperati da strade, parchi, boschi, marciapiedi e aree verdi del territorio.

WE Plogging 2026, record di partecipazione: oltre 1.800 sacchi e 6 tonnellate di rifiuti raccolti

Sono i numeri del WE Plogging 2026, il weekend “Raccogli & Cammina” promosso da CEM Ambiente il 9 e 10 maggio che, anche quest’anno, ha coinvolto cittadini, associazioni, amministrazioni comunali, scuole e aziende in una grande azione collettiva di cura dell’ambiente.

Una quinta edizione che conferma la crescita dell’iniziativa e la forte partecipazione del territorio, trasformando un semplice gesto – raccogliere i rifiuti abbandonati – in un momento di comunità, sensibilizzazione e attenzione concreta agli spazi pubblici.

“Il WE Plogging continua a crescere perché cresce la sensibilità delle persone verso il territorio in cui vivono – dichiara Corrado Boccoli, Presidente di CEM Ambiente – In questi giorni abbiamo visto cittadini, volontari, ragazzi, associazioni e amministrazioni lavorare insieme con entusiasmo e spirito di collaborazione. È questo il risultato più importante: costruire comunità sempre più attente all’ambiente e protagoniste della cura dei luoghi condivisi. A tutti loro va il nostro grazie più sincero”.

Record di partecipazione e risultati concreti

A vincere la sfida WE Plogging 2026 è stato il Comune di Cavenago Brianza, con 180 sacchi raccolti, pari a circa 640 chilogrammi di rifiuti recuperati dall’ambiente. Secondo posto per Mediglia, con 148 sacchi raccolti (circa 520 kg), mentre sul terzo gradino del podio sale Colturano, con 146 sacchi (circa 510 kg).

I riconoscimenti ufficiali ai Comuni e alle associazioni partecipanti saranno consegnati il prossimo 7 giugno, durante la Domenica in Cascina organizzata nella sede di CEM Ambiente nella sede di Cascina Sofia, a Cavenago Brianza.

CEM Ambiente ringrazia inoltre le aziende del territorio che hanno aderito all’iniziativa coinvolgendo i propri dipendenti in attività di plogging: DHL di Pozzuolo Martesana e Rollon by Timken di Vimercate.

Un ringraziamento alle realtà coinvolte

Un ringraziamento speciale anche a Plastic Free, che ha collaborato all’organizzazione di 6 eventi, e alle scuole del territorio che, per la prima volta, sono scese in campo nella giornata dell’8 maggio entrando attivamente nello spirito dell’iniziativa.