100 anni: auguri a nonna Lea

Festa di compleanno in grande stile al centro anziani Ca' vera per brindare ai 100 anni di Lea Pessina: torta, spumante, striscioni e tanta allegria con gli amici di via Addolorata.

E' la prima centenaria del centro

Giovedì pomeriggio ha voluto festeggiare con gli amici del centro Ca' vera, centro che frequenta regolarmente ormai da diversi anni e domani, 4 febbraio, giorno del suo compleanno, brinderà con la sua bella famiglia. Tanta emozione e gioia per Lea Pessina, classe 1923, che è la prima centenaria del Ca’ vera, e ora è diventata un po’ la mascotte di tutti gli anziani di via Addolorata.

100 candeline e una grinta da vendere

L’energica centenaria, di origini venete, ha vissuto gran parte della sua vita a Milano e ha lavorato a lungo come sarta, da diversi anni però, si è trasferita in città dove vive la figlia Daniela. Nonna di quattro nipoti, Massimiliano, Andrea, Ilenia e Davide è tris nonna, coccolata dalla sua bella famiglia. Vive da sola, ed è molto attiva al centro anziani: gioca a tombola, a carte, partecipa agli eventi culturali e fino a qualche anno fa, dava una mano anche nell’organizzazione di qualche evento in struttura: una donna ancora molto attiva, con grinta da vendere...

Gli auguri del sindaco

Nonna Lea è stata festeggiata con fiori, spumante, una super torta e persino una speciale poesia scritta e declamata da uno degli anziani che frequenta la struttura. A portarle poi gli auguri e gli omaggi di tutto il Comune, il sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Cultura, Sara Citterio.