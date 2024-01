Inizia con un colpo di fortuna incredibile il 2024 a Carate Brianza.

10eLotto: a Carate Brianza vinto un milione di euro

Dopo la Lotteria Italia che ha baciato il vimercatese, nel concorso dello scorso 4 gennaio il 10eLotto ha regalato una super vincita ad un fortunato giocatore che con una schedina di soli sei euro giocata in modalità frequente ha centrato un 9 Doppio Oro. Risultato? Una vincita da un milione di euro.

A riportare la notizia in queste ore è stata Agipronews che fa sapere che nell'ultimo concorso del 10eLotto sonos tati distribuiti premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro da inizio anno.

Le vincite, pochi giorni fa, nel vimercatese

Come dicevamo appena pochi giorni fa la Dea Bendata baciava il Vimercatese.

Due dei fortunati tagliandi vincenti da 20mila euro della Lotteria Italia sono stati infatti venduti a Cavenago e Arcore. I fortunati scommettitori si sono aggiudicati la somma di 20mila euro.