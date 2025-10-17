Brianza e in particolare Bellusco protagonista con il 10eLotto.
10eLotto, la fortuna sorride in Brianza: vincita da circa 10mila euro
Nel concorso della giornata di ieri giovedì 16 ottobre, è stato centrato un doppio colpo da quasi 22mila euro totali. Ai 12.500 euro vinti a Senago, in provincia di Milano, con un “7” Doppio Oro in via Martiri di Marzabotto, si è aggiunto un colpo da 9.400 euro a Bellusco, provincia di Monza Brianza, grazie a un 6 Oro in via Lombardia.
La dea bendata torna così a baciare il Comune brianzolo, che nel corso dei mesi passati era stato teatro di un’altra vincita importante nei giochi per 1 milione di euro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno.