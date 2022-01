Nuova vincita

Lombardia in festa: centrate vincite per oltre 35 mila euro.

Come riporta Agipronews ieri, martedì 18 gennaio, in Lombardia sono state centrate vincite complessive per 35.500 euro con il gioco "10 e Lotto". Baciati dalla fortuna anche due giocatori di Desio e Seveso.

10eLotto, vincite a Seveso e Desio

Doppietta in provincia di Monza, con un 6 da 10mila euro a Seveso e un 4 Doppio Oro da 8.000 euro a Desio. Ma si festeggia anche a Oggiono con un 5 Doppio Oro da 10mila euro. Infine a Milano è stato centrato un 6 Oro da 7.500 euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 184 milioni da inizio anno.

La Lombardia si scopre fortunata al classico Lotto: nel concorso del 18 gennaio, un giocatore di Milano ha centrato una vincita pari a 47.500 euro grazie al terno 54-57-78 sulla ruota lombarda.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 61,4 milioni dall'inizio dell'anno.