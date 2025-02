L'Istituto Comprensivo Diaz di Meda ha ottenuto l'accreditamento per il programma europeo di mobilità a cui possono partecipare studenti e insegnanti.

All'Istituto Diaz di Meda arriva l'Erasmus Plus

Una scuola ancora più aperta all'internazionalizzazione e che valorizza ancora di più la conoscenza delle lingue straniere e delle culture europee: l'Istituto comprensivo Diaz di Meda ha ottenuto l’accreditamento al programma Erasmus Plus, finanziato dall’Unione europea, che offre l’opportunità di viaggiare e studiare all’estero a studenti, docenti e personale amministrativo, ma anche di ospitare studenti e personale scolastico di scuole europee. Un risultato importante, che nell’auditorium dell’Anna Frank è stato celebrato da tutta la comunità scolastica.

Entusiasta la preside Valeria Cereda

"Saremo ancora di più una scuola aperta all’internazionalizzazione - il commento della preside, Valeria Cereda - Raggiungere un traguardo così prestigioso è motivo di immensa soddisfazione. E’ stato il risultato di un grande lavoro di squadra, nel quale si sono spesi docenti e amministrativi che credono che solo una scuola aperta all’internazionalizzazione sia capace di educare alla consapevolezza di essere veri cittadini europei".

L'Istituto Comprensivo Diaz si è aggiudicato un accreditamento KA120 settore scuola per il triennio 2025/2027. A partecipare saranno gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, e anche i docenti.

Mobilità al centro del progetto dell'Istituto comprensivo Diaz

A spiegare esattamente come si articola questo grande progetto di "mobilità" sono state la professoressa di Lettere Silvia Mazzola e la professoressa di Inglese Giulia Gatti:

"Da ora saremo ancora di più una scuola senza confini, è un’opportunità incredibile per educare i nostri studenti all’apertura e a una maggiore comprensione interculturale".

Bambini e ragazzi potranno partecipare a una mobilità che sarà di qualche giorno per i più piccoli e di una settimana o più per i più grandi. Dove? Aderiscono a questo progetto gli Stati membri dell’Unione Europea e alcuni con accordi speciali. "Con l’accreditamento Erasmus Plus prende sempre più forza il progetto di internazionalizzazione, già fiore all’occhiello per l’Istituto Comprensivo Diaz, e si concretizzano opportunità uniche per i nostri studenti e per i membri della comunità educante", ha aggiunto la preside.

L'Istituto Diaz brilla con un punteggio straordinario

Già caratterizzato da solide esperienze di stage all’estero, il Comprensivo Diaz si è distinto per la sua progettualità a lungo termine, ottenendo uno straordinario punteggio di 94/100 e un finanziamento stabile che coprirà tutti i costi della mobilità. I ragazzi non solo potranno partire, ma anche ospitare altri alunni della loro età provenienti dai Paesi europei. Il Comprensivo Diaz aveva già partecipato con successo a "ETwinning", un progetto della Commissione Europea "in digitale", grazie al quale i ragazzi hanno parlato in videochiamata in lingua inglese con degli alunni belgi. Grande entusiasmo per questa nuova occasione dal sapore europeo, che darà la possibilità agli studenti di dare il loro contributo e di essere educati all’empatia, come hanno raccontato le docenti referenti. Non mancherà il sostegno di tutto il personale scolastico per supportare e indirizzare le famiglie.