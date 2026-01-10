Professionisti a nudo per una buona causa

Dal parrucchiere al medico: dodici professionisti si sono messi “a nudo” per realizzare un calendario benefico.

“A nudo” per beneficenza

Da uno scherzo tra amici è nato un calendario…dei mestieri. Dodici mesi in cui i dodici amici si sono messi in posa fotografica nella loro attività professionale in modo molto originale e simpatica. Da un gruppo di amici in cui fa parte Gianluca Segantin, il parrucchiere con attività a Macherio, tra i promotori dell’iniziativa, è nata l’idea di realizzare un calendario, un po’ fuori dagli schemi, molto ironico perché loro sono così: non si prendono mai sul serio e, a ogni ritrovo, è sempre un bell’incontro: ognuno ritratto nel proprio lavoro, c’è il parrucchiere, l’idraulico, il fabbro, il muratore, il medico, l’elettricista, il fotografo, il grafico, l’orefice, il falegname, l’impiegato, l’imbianchino.

Il calendario benefico

Il calendario è diventato realtà: «Una volta tra le mani ci siamo chiesti, e ora? Cosa facciamo? Abbiamo così deciso di venderlo e devolvere l’intero ricavato in beneficenza. La scelta è stata naturale, sostenere l’associazione Famiglia Sindrome di Williams, fondata proprio da un nostro amico, Fausto De Lissandri, papà di un bambino affetto da questa rara sindrome» ha sottolineato Gianluca.

I modelli

I modelli sono Luigi Lettieri di Vimodrone, Ivan Passeri di Oreno, Roberto Melis di Cernusco Lombardone, Majco Sini di Lissone, Massimo Graci di Cabiate, Roberto Riva di Calco, Federico Sorgato di Desio, Roberto Pillitteri di Baranzate, Moreno Sini di Concorezzo, Gianluca Segantin di Macherio e Filippo Cerretani di Albiate e zio Angelo. Il calendario in questione è andato letteralmente a ruba, tanto che ora è in ristampa. Con un’offerta minima di 7 euro è possibile portare avanti il bene e il bello di questa associazione: davvero un piccolo gesto può fare la differenza per l’associazione. E’ possibile contattare Gianluca al numero 328.2137374 per avere una copia del calendario che mette a disposizione anche nel suo negozio.

La soddisfazione dei promotori

«Non pensavamo di fare così successo e a noi non può che far piacere perché il nostro mettersi in gioco é a fine di bene e questo per noi è importante. Stiamo già pensando di fare qualcosa anche per il prossimo Natale, ovviamente con scopo benefico» ha ripreso Segantin.

L’associazione “Famiglie Sindrome di Williams”

Per i dodici amici sarà un Natale speciale perché da un’idea sono riusciti a far del bene. L’associazione «Famiglie Sindrome di Williams» nasce nel 2003 con l’obiettivo di supportare le persone affette da questa malattia rara e altre patologie neurologiche complesse e chi si prende cura di loro. Costituitasi per volontà di 29 famiglie, l’associazione è impegnata a diffondere corretta informazione da un lato e dall’altro mira a sviluppare progetti di medio-lungo periodo che accompagnino i ragazzi verso la completa autonomia.

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 6 gennaio 2026.