Le allieve del Centro studio danza Etoile tornano a calcare il palco del Teatro alla Scala. Anche in questa stagione 2023/2024 due giovani ballerine di danza classica sono state scelte per interpretare due opere presenti in calendario.

A 8 anni debuttano al Teatro alla Scala

In questi giorni è in scena Giada Riontino, 8 anni, varedese, allieva dell’Etoile da tre anni, che interpreta la figlia di Medea nella Médée diretta da Damiano Michieletto. In questo allestimento della tragedia, il regista presta particolare attenzione ai due figli della protagonista, che restano in scena a lungo. Giada è stata anche scelta per le registrazioni Rai dell’opera.

A marzo invece debutterà nel Guillaume Tell, Greta Mancini, anche lei di 8 anni, abita a Lissone e frequenta le lezioni di danza classica del Centro studio di via Napoli da circa 3 anni. L’opera in quattro atti, per la regia di Chiara Muti, sarà in scena dal 20 marzo al 10 aprile.

Per l’Etoile, che già l’anno scorso aveva visto sul palco della Scala ben cinque giovanissime allieve, è un’ennesima grande soddisfazione.

«Per Giada questo è un periodo molto impegnativo tra prove e spettacoli ma lei è contentissima - ha raccontato Ilaria Chinello, direttrice del Centro Etoile - anche noi siamo molto felici perché sta vivendo un’esperienza unica».

Benché Giada e Greta siano giovanissime, salire su uno dei palcoscenici più importanti al mondo, al fianco di professionisti di elevato calibro, è un’occasione di crescita che non ricapita.

«Con questa esperienza possono rendersi conto degli aspetti positivi e negativi, provano l’impegno e il sacrificio che c’è dietro a uno spettacolo - ha continuato Chinello - e iniziano ad avvicinarsi al concetto che provare e riprovare è necessario perché tutto deve essere perfetto prima di andare in scena. Ripetere in continuazione sembra noioso ma è l’unico modo per raggiungere un risultato eccellente».

Arrivava sempre dal Centro Danza Etoile di Varedo il promettente allievo Teodor Ciobanu che nel 2020, a 11 anni, era stato ammesso alla scuola di ballo del teatro alla Scala di Milano.