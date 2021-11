A 96 anni mette i suoi quadri in vendita per aiutare le associazioni benefiche della città

Vimercate

Lo straordinario gesto della prof Adele Morosati.

Una carriera da artista lunga e invidiabile. Centinaia di opere, molte delle quali premiate e di valore. Un vero e proprio patrimonio, artistico ed economico, che l’autrice vuole idealmente, e non solo, lasciare alla città di Vimercate.

Il ricavato andrà a 6 associazioni di volontariato di Vimercate

Un gesto nobile e di grande altruismo quello della professoressa Adele Morosati, 96 anni ma solo all'anagrafe, che ha deciso di mettere in vendita più di 100 tra acquarelli, oli e riproduzioni per devolvere l’intero ricavato a sei associazioni di volontariato di Vimercate.

La prof con la passione per l'arte

Per quasi quarant’anni insegnante di Lingue nelle scuole medie e superiori della Brianza, due lauree, da quando è andata in pensione, più di 35 anni fa, la prof., accantonata l’idea della terza laurea, in Medicina (come la figlia ex chirurgo all’ospedale di Vimercate), si è dedicata anima e corpo alla sua grande passione: la pittura e la scultura. Infinita la produzione.

Tante le mostre in Italia e in mezza Europa, tanti i premi e diverse le opere con quotazioni di mercato importanti.

Una produzione che rischia, giocoforza, di andare persa... Ed invece, dimostrando ancora una volta un’invidiabile lucidità e capacità di spirito, Adele Morosati ha deciso di lasciare la sua eredità artistica a chi fa del bene. Lo ha fatto allestendo una mostra negli spazi della pro loco, in via Giovani XXIII a Vimercate che sarà aperta anche nel prossimo fine settimana.

