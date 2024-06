A Bareggia arriva il nuovo vicario parrocchiale

A settembre a Bareggia, frazione di Macherio, arriverà don Franco Amati, che avrà l’incarico di vicario parrocchiale e di sacerdote residente con incarichi pastorali che andrà quindi a insediarsi nella canonica di piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria.

Il nuovo vicario parrocchiale

Il nuovo prete andrà quindi a supportare don Andrea Zolli che resterà vicario per le parrocchie delle frazioni Bareggia e Santa Margherita. Don Matteo Cascio, invece, dopo molti anni a Lissone come responsabile degli oratori, andrà a occuparsi della pastorale giovanile delle parrocchie San Gottardo, Santa Maria Caravaggio, San Cipriano, San Cristoforo e Santa Maria delle Grazie al Naviglio di Milano. Al suo posto - come vicario e referente per la pastorale dei ragazzi e dei sette oratori della città - arriverà don Leandro Gurzoni, attualmente vicario ad Abbiategrasso. «Ringraziamo molto il nostro vescovo Mario Delpini che, nonostante la scarsità di clero, ha voluto porre particolare attenzione alle necessità della comunità di Lissone» ha spiegato monsignor Michele Elli, vicario episcopale di Monza e Brianza.

Don Franco Amati

Don Franco Amati, attualmente parroco a Milano a Santa Maria Rossa in Crescenzago, a Milano, per oltre un decennio, tra gli anni ’70 e ’80, è stato coadiutore a Bizzozero dove ha curato la pastorale giovanile precisamente dal 1974 al 1988. Un lasso di tempo non particolarmente esteso, ma sufficiente per lasciare un segno profondo nella comunità parrocchiale locale e giocare un ruolo determinante nella vita di diversi bizzozeresi. E' tutt'oggi ricordato con profondo affetto da molti bizzozeresi, un affetto ricambiato dal sacerdote, che infatti a Bizzozero non solo torna periodicamente, ma festeggia anche i suoi più significativi anniversari, come quello di quest'anno, ad aprile, che ha ricordato il suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale.